Случайный солдат: Чертова батарейка. Андрей Валерьевич Степанов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вторая часть цикла. С тех пор, как Денис Мальцев попал в ОВР, времени на отдых нет. Да и как тут отдохнешь, если друг создал нечто, что может произвести революцию в энергетике? Насколько опасной может стать ваша дружба и как часто придётся вытаскивать товарища из переделок? В банальную гонку за изобретением вмешивается все больше сторон, и приключения принимают опасный оборот. Верный выход только один, но кто поможет до него добраться живым? Содержит нецензурную брань.



Случайный солдат: Чертова батарейка слушать на видеосервисе Wink.