Случай из практики. Грэм Макрей Барнет (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Длинный список Букеровской премии. Уморительный и очень британский роман-матрешка о безумном мире психиатрии 1960-х годов. «Я решила записывать все, что сейчас происходит, потому что мне кажется, что я подвергаю себя опасности»,– пишет молодая женщина, расследующая самоубийство своей сестры. Придумав для себя альтер-эго харизматичной и психически нестабильной девушки по имени Ребекка Смитт, она записывается на прием к скандально известному психотерапевту Коллинзу Бретуэйту. Она подозревает, что именно Бретуэйт подтолкнул ее сестру к самоубийству, и начинает вести дневник, где фиксирует детали своего общения с психотерапевтом. Однако, столкнувшись с противоречивым, загадочным, а местами насквозь шарлатанским миром психиатрии 60-х годов, героиня начинает сильно сомневаться не только в ее методах, но и в собственном рассудке.





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