Слово о полку Игореве. Неустановленный автор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Испанская «Песнь о Сиде», грузинский «Витязь в тигровой шкуре», вавилонский «Эпос о Гильгамеше» … Этот список можно продолжать бесконечно. Каждая страна мира может похвастаться своим шедевром литературного творчества, настоящим памятником культуры, составляющим своеобразную художественную биографию нашего мира. Свое почетное место в этом перечне занимает и «Слово о полку Игореве». Автор этого выдающегося произведений древнерусской поэзии неизвестен, но то, с какой горечью и сожалением он рассказывает о неудачном походе князя Игоря Святославовича против половцев, а потом призывает русских князей объединиться для защиты Русской земли, позволяет сделать вывод, что это был настоящий патриот, безоговорочно любящий свою родину.



Слово о полку Игореве слушать на видеосервисе Wink.