Слово не воробей. Разбираем ошибки устной речи. Татьяна Гартман
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Слово не воробей. Разбираем ошибки устной речи. Татьяна Гартман

Слово не воробей. Разбираем ошибки устной речи. Татьяна Гартман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература164 мин12+

Сюжет

Книга «Слово не воробей» – вторая книга Татьяны Гартман, известного блогера, педагога, журналиста и радиоведущей, продолжение очень успешной первой книги «Речь как меч». "Слово не воробей" создана по мотивам блога «Училка vs ТВ» (50 тысяч подписчиков) и радиопроекта «Училка против Маяка», в которых автор анализирует речевые ошибки ведущих и медийных героев. Это не учебник русского языка и не словарь, а живо написанная познавательная книга, помогающая понять все нюансы устной речи. Здесь собраны и систематизированы самые распространeнные ошибки, правила, их объясняющие, а также лайфхаки для запоминания. «Слово не воробей» может стать настоящим другом для журналистов, ораторов, политиков и других публичных людей, а также для тех, кто любит русский язык и хочет говорить грамотно. Старшеклассники могут найти в книге ответы к вопросам ЕГЭ, а учителя могут смело рекомендовать еe для подготовки к олимпиадам по русскому языку. Книга озвучена автором.

Слово не воробей слушать на видеосервисе Wink.

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