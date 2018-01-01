Слово Императора. Дарья Кузнецова (книга, 2020) слушать онлайн

"Слово Императора" – фантастический роман Дарьи Кузнецовой, жанр любовное фэнтези. Принцесса Александра – умная девушка. Она понимает, что продолжение войны двух империй закончится крахом, поэтому без сожалений соглашается на династический брак с младшим братом владыки империи Руш, скрепляющий мирный договор. А то, что жениха в последний момент заменили… какая разница, один чужак или другой! Император Руамар – умный мужчина. Он знает, что некоторые оскорбления можно смыть только кровью, и, когда глупость брата ставит под угрозу мирное соглашение, без раздумий занимает его место у алтаря. А два умных человека всегда могут договориться, даже если один из них – и не человек вовсе. © Кузнецова Дарья © ИДДК



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