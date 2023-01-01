Слова. Том III. Духовная борьба. преподобный Паисий Святогорец
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Слова. Том III. Духовная борьба. преподобный Паисий Святогорец

Слова. Том III. Духовная борьба. преподобный Паисий Святогорец (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Религия и духовная литература614 мин12+

Сюжет

Преподобный Паисий хотел выпустить книгу, полезную всем: мирянам, монахам и священнослужителям, но не успел, отдав всё своё время и силы молитве и общению с приходившими к нему людьми. После преставления преподобного его письма, записи поучений и бесед были систематизированы для удобства использования в повседневной жизни, ибо сам старец говорил: «Задача в том, чтобы вы работали, применяли услышанное на деле». Третий том «Слов» преподобного Паисия Святогорца – путеводитель по морю духовной жизни. Люди мучаются от переживаний, бессонницы, душевных болезней, а причина этого – в их суетных, испорченных, ложных помыслах, которым они доверяют. Преподобный учит мастерить добрые помыслы в различных жизненных ситуациях, из всего извлекая пользу.

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