Слова потерянные и найденные. Елена Первушина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В новой аудиокниге известного писателя Елены Первушиной на конкретных примерах рассказано, как развивался наш язык на протяжении XVIII, XIX и XX века и какие изменения происходят в нем прямо сейчас. Являются ли эти изменения критическими? Приведут ли они к гибели русского языка? Автор попытается о�тветить на эти вопросы или, по крайней мере, дать читателям материал для размышлений, чтобы каждый смог найти собственный ответ.



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