Слова, которые превратятся в деньги!. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые на русском языке. Самые важные и яркие мысли о богатстве и успехе, которые Наполеон Хилл сформулировал в разные годы жизни и которые составили его личную философию успеха. Здесь вы найдете эксклюзивные мысли настоящего Учителя Успеха, идеи, которые вдохновляют и действительно помогают привлечь в свою жизнь деньги. Как превращать неудачи и поражения в основу будущего успеха? Какие правила надо знать, чтобы избежать финансовых провалов? Как ваше сознание может программировать вас на деньги или, наоборот, на неудачи?



Слова, которые превратятся в деньги! слушать на видеосервисе Wink.