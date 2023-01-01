Сломанный мальчик. Алина Степанова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Алина Степанова – известный московский риэлтор, блогер и просто неравнодушный человек с активной жизненной позицией. Ее девиз: «Родилась. Родила. Родила. Родила. Риэлтор. Райтер. Работаю. Расследую. Рисую. Радуюсь. Ругаюсь. Ржу». В реальной жизни Алина постоянно оказывается невольно втянутой в какие-то детективные авантюры, то и дело принимая в их расследовании самое непосредственное участие, о чем регулярно пишут и снимают сюжеты СМИ. Но на этот раз перед вами не жуткая история из мира недвижимости, а художественное произведение – тревел-детектив. Сюжет хитро закручен вокруг странного исчезновения мальчика из знаменитой купальни в центре венгерской столицы. Несмотря на то, что действие происходит в Будапеште, в романе фигурирует немалое количество наших соотечественников. Куда пропал ребенок? Кто ест морковный суп три раза в день? Зачем рожать детей, если ты собираешься отравиться? На эти и другие вопросы предстоит ответить ставшей детективом поневоле главной героине – смелой, ироничной, порой эпатажной, а порой и сентиментальной женщине в самом расцвете лет. Внимание! Герои книги толком не знают английского языка, но вынуждены общаться на нем как на языке международном. Ответственности за их ошибки и произношение автор не несет!



Сломанный мальчик слушать на видеосервисе Wink.