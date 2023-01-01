Сломанный лёд – 2. Мария Карташева (книга, 2022) слушать онлайн

«Сломанный лёд-2» – продолжение романа «Сломанный лёд». В этой остросюжетной мелодраме вы узнаете, как сложилась дальнейшая судьба героинь. Новые встречи, потерянная и вновь обретённая любовь, страх, ненависть, ложь и даже незримое присутствие смерти – всё это ожидает Марину и Ксению на страниц�ах романа Марии Карташевой. И, конечно же, столь долгожданное счастье, любовь и покой. Короче, выражаясь словами новой героини романа «Сломанный лёд-2» Юлии: – Не знаю, что меня ждёт, но скучно точно не будет.



Сломанный лёд – 2 слушать на видеосервисе Wink.