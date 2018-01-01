Слепой музыкант. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Слепой музыкант» – повесть великого русского писателя и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко. «Слепой музыкант» – трогательный этюд о человеческом счастье и необходимости борьбы за него. В этой повести великий мастер Владимир Короленко необычайно трепетно описывает трагедию рождения в богатой семье слепого младенца – Петра. Истинная любовь его близких позволила избежать излишней заботы о мальчике, позволить ему стать самостоятельным, состояться как человеку и гению. Повзрослев, постигая мир, его лишения и страдания, Петр осознает, что его слепота это далеко не самое худшее, что может приключиться с человеком. Финальная сцена произведения символизирует победу несломленной личности над обстоятельствами: Петр завораживает огромный зал своей игрой на пианино. Произведение включено в школьную программу.» Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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