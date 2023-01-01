Слепой музыкант. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

Петрик, сын помещика Попельского, слеп от рождения. Мать Анна Михайловна, бесконечно любя и жалея мальчика, пытается окружить его излишней заботой и растит как редкостный хрупкий цветок. Еe брат Максим – калека, потерявший ногу на полях сражений, видит опасность в излишней опеке ребeнка, старается приучить племянника к самостоятельности и воспитать его так, чтобы он не ощущал свою неполноценность. Познавая окружающий мир посредством слуха и осязания, Петя проявляет обострeнную чувствительность к звукам. Постепенно у него развивается уникальный музыкальный слух – дар, данный ему свыше взамен зрения, помогающий смириться со слепотой, поселить в своeм сердце любовь и доброту вместо злобы и страдания и обрести духовное прозрение. Повесть «Слепой музыкант», редкая по силе оптимизма, – трогательна и лирична. Она рассказывает о добре и любви, преданности и сострадании и одновременно учит мужеству и стойкости несмотря ни на какие жизненные обстоятельства.



Слепой музыкант слушать на видеосервисе Wink.