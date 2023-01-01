Слепая зона. Призраки. Фред Адра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение цикла романов «Слепая зона». Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, окажись у вас дар провидения? Эрик Бартновский – точно нет. Он обычный пятнадцатилетний подросток, который случайно очутился в супермаркете именно в тот момент, когда в него ворвались вооруженные грабители, и чудом избежал пули. Ну, или не совсем чудом. Его спасители – подростки, которые на вид совершенно не отличаются от своих ровесников, но почему-то называют себя Призраками. И когда парень выходит на их след, он сам навлекает на себя беду. Организация под названием Иерархия жаждет заполучить одаренных детей и с их помощью изменить будущее в свою пользу. А сам Эрик – один из тех, на кого ведется охота.



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