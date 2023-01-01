Следующий уровень. Книга для тех, кто достиг своего потолка. Александр Кравцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга для тех, кто уже достиг многого, но хочет подняться на качественно новый уровень развития. Допустим, в свои тридцать вы уже знаете, как построить колл-центр в Твери на тысячу операционистов, разыграть дебют Понциани в шахматной партии и поменять смеситель у раковины. Все это и есть ваши компетенции. Хотя не все из них можно монетизировать, однако в разных обстоятельствах все они бывают полезны. Компетенции мы накапливаем всю жизнь, но ключевые, определяющие знания и навыки мы приобретаем с двадцати до тридцати лет. Почему не раньше? Потому что только к двадцати мы примерно начинаем понимать, чем хотим заниматься. Раньше разобраться с этим как-то не получается (впрочем, у кого-то не получается и до пенсии). Почему не позже? Ученые подсчитали, что десять тысяч часов практики позволяют человеку стать мастером в любом деле, будь то программирование, игра на виолончели или тяжелое машиностроение. На то, чтобы получить десять тысяч часов практики, как раз и уходит примерно десять лет. А потом перед любым успешным человеком встает задача перейти на новый уровень – и сделать нечто большее. Нечто еще более значительное. Как правило, достичь этого можно только вместе с другими людьми, объединив свои возможности с возможностями этих людей. Поэтому критическое значение связи приобретают после тридцати. Потому что к этому времени потенциал личных качеств и компетенций исчерпывается. А связи, наоборот, начинают играть решающую роль.



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