Следователь Угро для дракона. Отбор. Маргарита Светлова
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Следователь Угро для дракона. Отбор. Маргарита Светлова

Следователь Угро для дракона. Отбор. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези739 мин16+
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Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Следователь Угро для дракона. Отбор», вторую в одноименной серии. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Слова дракона оказались пророческими, на утро я возненавидела того, кого любила, теперь Данька мой враг, он попытается убить Веру, и только чудо еe спасeт! Хотя, брата Азерота чудом назвать сложно, а за спасение подруги придeтся заплатить дорого. Цена – участие в отборе, в липовом, ибо выбор уже сделан, ведь владыка оказался ещe тем аферистом, любит розыгрыши, и нам в них отвел не последнюю роль. В итоге тот, кого я ненавидела, станет моим миром, я проиграю бой сама с собой. И пусть мой бой проигран, ему этого знать не нужно, теперь у меня новый вызов: предстоит растопить ледяное сердце моего заносчивого дракона, но как? Хотя я знаю способ, ведь ни что так не сближает, как борьба с общими врагами. Автор обложки • KnesArt •. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)

Следователь Угро для дракона слушать на видеосервисе Wink.

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