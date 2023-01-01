Следователь Угро для дракона. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Следователь Угро для дракона», первую в одноименной серии. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Существуют ли другие миры? Нет, конечно! А драконы? Разумеется, нет! Так бы я ответила недавно, но не сейчас. Как оказалось, всe существует, и я сознательно отправилась в другой мир, где от меня требуется всего-то найти какую-то девчонку. Мелочь для следователя, но я чувствую тут какой-то подвох, но в чeм он, не знаю. Разберeмся. Главное условие возвращения домой – не привязать себя к этому миру. И это не проблема. Более того, я бешенстве от здешних порядков. Главное, владыка может уничтожить человека-зверя, которого я пытаюсь выловить на Земле. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Следователь Угро для дракона слушать на видеосервисе Wink.