Следопыт. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1840) слушать онлайн

Сюжет

Популярный роман известного американского писателя, рассказывающий об умном и справедливом охотнике Натти Бампо. (третья часть пенталогии о Натти Бампо) Бывали ли вы в США? Да? Прекрасно! Вы получили незабываемые впечатления! А знакомо ли вам американское кино? Да? Вас можно поздравить. Вы прониклись истинным духом благородства и самопожертвования истинных янки! А известно ли вам, что основы всех сюжетов, всей романтики, самого американского духа заложены Д.Ф.Купером в его романе «Следопыт?» Вы легко убедитесь в этом, окунувшись в мир нескончаемых приключений, познакомившись с красавицей Мейбл и ее поклонниками. Вы встретитесь также и с другими, истинными американцами – краснокожими индейцами. Начнете сравнивать их героизм и благородство, их любовь и страсть с теми же качествами переселенцев… и затруднитесь в выборе… Постойте, вы говорите, что не были в США? Так чего же вы ждете? Однако, перед отъездом, познакомьтесь с новым для вас, блистающим миром Д.Ф.Купера.



Следопыт слушать на видеосервисе Wink.