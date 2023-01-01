След ангела. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сашка не замечал Лилю. Она была, конечно, красивая, только он ей явно не подходил. Как и эта школа с детишками богатых родителей и их непониманием – а он, Сашка-то, что тут делает? Быстрей уж закончить одиннадцатый класс и забыть эти благополучные лица! Но последний учебный год начался совсем не �так, как парень думал. Лилька просто встала рядом, посмотрела в глаза, и словно ангел махнул своим воздушным белым крылом перед Сашкой. Жизнь обрела совсем другой смысл. А заодно и другие правила. Правила любви. Непростые и иногда далеко не детские.



След ангела слушать на видеосервисе Wink.