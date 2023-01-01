Сладко-горькая история. Сара Джио
Wink
Аудиокниги
Сладко-горькая история. Сара Джио

Сладко-горькая история. Сара Джио (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары464 мин16+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

«Сладко-горькая история» – это первая книга Сары Джио, которую она написала… о себе. С исключительной любовью к своим читателям. Это история о семье, любви, о взаимоотношениях людей, о мужчинах и женщинах, но главное – об обретении счастья и гармонии внутри себя. Вопреки всему, через что вам пришлось или придется пройти.

Сладко-горькая история слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг