WinkАудиокнигиСладко-горькая история. Сара Джио
Сладко-горькая история. Сара Джио (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары464 мин16+
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Сюжет
«Сладко-горькая история» – это первая книга Сары Джио, которую она написала… о себе. С исключительной любовью к своим читателям. Это история о семье, любви, о взаимоотношениях людей, о мужчинах и женщинах, но главное – об обретении счастья и гармонии внутри себя. Вопреки всему, через что вам пр�ишлось или придется пройти.
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