Слабое сердце. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Повесть великого русского писателя теперь в аудиоформате! Главным героем повести является бедный чиновник, переписчик Вася Шумков, продолжающий тему «мечтателя» и «маленького человека» в творчестве Достоевского. Шумков считает себя недостойным быть счастливым вследствие своей социальной неполноценности. Психика персонажа не выдерживает одновременно счастья, выраженного согласием любимой девушки стать его женой, и чувства вины перед начальством за невыполненную работу, что кажется ему неблагодарностью в ответ на милости покровителя-начальника.



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