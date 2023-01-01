Скверный анекдот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – великий русский писатель, один из высших выразителей духовно-нравственных ценностей русской культуры член-корреспондент Петербургской Академии наук (1877). Творчество Достоевского, как великого писателя и психолога, изучает и изображает потаенные угол�ки человеческих душ. Пытается приоткрыть замыслы и мотивы поведения человека в необычных и часто непристойных ситуациях. Низость, благородство, подлость и честь всегда ходят бок о бок и их противостояние определяет нашу жизнь. В книгу включены произведения Ф.М.Достоевского, написанные им в 1850-1860-е годы – «Скверный анекдот» создан на основе семипалатинского периода жизни писателя.



Скверный анекдот слушать на видеосервисе Wink.