Скука в постели. 58 ключей, чтобы стало погорячее. Елена Магадеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда у вас последний раз был секс с вашим партнером? Было горячо и страстно? Или вы двигались на автомате и больше думали о незаконченных делах? Может вы давно в отношениях и ваш секс стал редким. Вечерами вдруг накатывают внезапная усталость или недомогание, а в «самое неподходящее время» появляются неотложные дела, аврал на работе, просыпается желание отмыть квартиру до блеска или посмотреть сериал. Изменилось и качество секса: прелюдия стала короче, а сам процесс с быстрым финалом, все больше напоминает взаимную мастурбацию, где партнер становится «живым вибратором». Все это первые признаки того, что вы перестали хотеть своего партнера. Если ничего не предпринять, то вскоре скука превратится в лютую тоску и секса в паре не станет совсем. Так что самое время действовать! Эта книга ответит на вопросы: почему возникла скука в постели, в чем особенность именно вашей пары, как все исправить? А 58 доступных каждому практических ключей помогут возродить былую страсть. Применяйте и наслаждайтесь сексом!



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