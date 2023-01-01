Скрытые намерения. Майк Омер (книга, 2022) слушать онлайн

ОТ АВТОРА СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРА «ВНУТРИ УБИЙЦЫ». ВТОРОЙ РОМАН НОВОЙ СЕРИИ МАЙКА ОМЕРА ПРО ЭББИ МАЛЛЕН. ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ – ПРОФАЙЛЕР ОСОБОГО РОДА. ОНА – ПСИХОЛОГ-ПЕРЕГОВОРЩИК, СПОСОБНАЯ НАЙТИ СЛАБЫЕ МЕСТА ПРЕСТУПНИКА ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. ВСЕ МЫ В ЗАПАДНЕ. НО ВЫХОД ЕСТЬ… Так считают участники интернет-сообщества бунтарей «Стражи». Они убеждены, что общество задыхается в железной хватке насквозь коррумпированных влиятельных чиновников. По малейшим намекам и оговоркам в СМИ Стражи способны вычислить этих преступников. Да, те сильны. Но и на них найдется управа… ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ. И вот вооруженная группа Стражей проникает в одну из школ Нью-Йорка. По их данным, именно здесь высшие чины полиции организовали тайную торговлю детьми. Задача группы – вывести извращенцев на чистую воду. Но что-то идет не так, стройный план рушится… В итоге Стражи баррикадируются в кабинете директора, захватив заложников. Уже пролилась первая кровь. ВСЕ ОНИ ПОГИБНУТ… Цель Эбби Маллен, офицера-переговорщика полиции Нью-Йорка, сделать так, чтобы все остались в живых. Она пытается спасти и заложников, и преступников, не доводя дело до штурма здания. Но проблема в том, что именно в этой школе учится ее дочь Саманта. И сейчас она там, внутри…





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