Скромница для хулигана. Илона Шикова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Илоной Шиковой – «Скромница для хулигана». Меня зовут Анна Мартынова, и я занимаюсь не совсем женским делом – ремонтирую автомобили. Жизнь моя скучна и однообразна, пока в нее не врывается очаровательный хулиган Антон Сторожилов. Когда-то я была в него влюблена, но, как оказалось, его это не волновало. И вот он снова нарисовался на горизонте. Думаете, я очень обрадовалась? Вдобавок ко всему, мы с Антоном влипли в историю. И он решил, что несет за меня ответственность. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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