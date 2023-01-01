Скрижаль Исет. Грешные души. Влада Мишина (книга, 2024) слушать онлайн

«Скрижаль Исет. Грешные души» – безумный коктейль из приключений, детектива и чарующего любовного треугольника, приправленного сочными красками Древнего Египта. Валерия Любарская, блогер Девушка, что не помнит своего прошлого. Принц, пытавшийся проклясть собственного брата. Бог, однажды убивший самого Осириса. Вор, волею судеб, попавший в сплетение божественных интриг. Все они жаждут получить прощение за грехи и выжить в мире, который вот-вот рухнет под влиянием таинственной силы, приходящей с песками. А по их следам уже идёт сам Анубис, Каратель Царя Богов.



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