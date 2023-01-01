Скотской бунт. Николай Костомаров (книга, 2020) слушать онлайн

Рукопись фантастической притчи «Скотской бунт» знаменитого публициста, историка и писателя Николая Ивановича Костомарова, обнаружили уже после его смерти, в 1885 году. В 1917 году книга впервые увидела свет. Речь в ней шла о письме малороссийского помещика своему другу, в котором он рассказывал о невероятных событиях, свидетелем которых ему довелось стать. А произошло действительно неслыханное: Бунт! Восстание! Революция! Только не людей, а домашнего скота. Главным зачинщиком непорядков стал бугай, настолько свирепый и неуправляемый, что его выводили из стойла с цепями на ногах и деревянным зонтиком, закрепленным над глазами. Под его предводительством, скандируя лозунги: «Да здравствует скотство!», «Да погибнет человечество!» стада животных покинули свои пастбища и осадили хозяйский двор. Чем закончилось противостояние животных и человека – узнаете, прослушав аудиокнигу «Скотской бунт», а от себя хотелось бы добавить, что эта книга удивительным образом напоминает своим сюжетом книгу другого автора – Джорджа Оруэлла «Скотный двор», увидевшую свет в 1945 году. Мы не можем доподлинно знать, позаимствовал ли знаменитый британский писатель сюжет притчи у Костомарова или же, как это часто бывает, интересные идеи посетили сразу нескольких человек, но факт остается фактом – книга Николая Ивановича Костомарова была опубликована почти на 30 лет раньше ее английского собрата.



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