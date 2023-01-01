Скотный двор. Джордж Оруэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Среди животных фермы «Барский хутор» уже давно царил дух вольнодумия, но все же решительных действий против людей до поры до времени не предпринималось. Все изменилось в середине лета, когда хозяин фермы мистер Джонс, в очередной раз был настолько пьян, что забыл покормить свою скотину. Последовавшее вслед за этим вопиющим событием восстание под предводительством свиней Наполеона и Снежка привело к захвату фермы животными. «Барский хутор» был переименован в «Скотный двор» и наконец-то искоренил ужасающее неравенство между людьми и его четвероногими обитателями. Но со временем лозунги и идеи восстания исказились и позабылись, и вчерашние бунтари стали проявлять себя с очень неожиданной стороны.



Скотный двор слушать на видеосервисе Wink.