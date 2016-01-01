Скорость доверия (краткое изложение книги). Стивен Кови,Ребекка Меррилл
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Скорость доверия (краткое изложение книги). Стивен Кови,Ребекка Меррилл

Скорость доверия (краткое изложение книги). Стивен Кови,Ребекка Меррилл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология63 мин12+
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Сюжет

Перед вами краткая аудиоверсия книги «Скорость доверия». Доверие – это основа любых отношений, как в личной жизни, так и в бизнесе. Если вы кому-то не доверяете, исполнение любой просьбы или поручения придeтся постоянно контролировать и проверять. Люди, которым не доверяют, теряют мотивацию и работают менее качественно. Оказывая же доверие людям, мы не только упрощаем себе жизнь, но и изменяем отношения к лучшему. «Нет экономики более прибыльной, чем экономика доверия», – заявляет Стивен Кови-младший и подтверждает это не только на собственном опыте, но и примерами достижений многих выдающихся людей в мире бизнеса и политики. © Альпина Диджитал, AB Publishing, 2016.

Скорость доверия (краткое изложение книги) слушать на видеосервисе Wink.

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