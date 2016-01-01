Скорость доверия (краткое изложение книги). Стивен Кови,Ребекка Меррилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами краткая аудиоверсия книги «Скорость доверия». Доверие – это основа любых отношений, как в личной жизни, так и в бизнесе. Если вы кому-то не доверяете, исполнение любой просьбы или поручения придeтся постоянно контролировать и проверять. Люди, которым не доверяют, теряют мотивацию и �работают менее качественно. Оказывая же доверие людям, мы не только упрощаем себе жизнь, но и изменяем отношения к лучшему. «Нет экономики более прибыльной, чем экономика доверия», – заявляет Стивен Кови-младший и подтверждает это не только на собственном опыте, но и примерами достижений многих выдающихся людей в мире бизнеса и политики. © Альпина Диджитал, AB Publishing, 2016.



Скорость доверия (краткое изложение книги) слушать на видеосервисе Wink.