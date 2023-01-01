Сколько стоит человек?. Дарио Салас Соммэр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Считается, что современные технические, научные и материальные успехи наглядно демонстрируют достижение человечеством очень высокого уровня цивилизации. Но что при этом происходит с внутренним миром человека? Как быть с тем, что его деятельность нарушает экологический баланс? И человек ли это на самом деле или просто биологический робот? В данной аудиокниге философа и ученого Дарио Саласа Соммэра современная цивилизация предстает в неприкрытом и неприглядном виде. В начальных главах автором приводятся философские и научные концепции, а также обзор впечатляющего списка бедствий, терзающих в наши дни человечество и свидетельствующих о драматической ситуации в нашем «цивилизованном» мире. Для выхода из экологического и нравственного кризиса Дарио Салас предлагает использовать практическую философию, в основе которой лежит принцип соблюдения всеобщих законов Природы. Эти знания являются основой для истинной эволюции человека и позволяют встать на путь личного совершенствования, развить свой внутренний мир, повысить уровень сознания и добиться в жизни настоящего успеха.



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