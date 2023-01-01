WinkАудиокнигиСхватка без правил. Алекс Орлов
Схватка без правил. Алекс Орлов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика787 мин16+
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Сюжет
В далеком космосе идет жестокая война. Гуманоидная раса урайцев одну за другой захватывает планеты Примарской империи. Разведка примаров решает установить связь с могущественными Объединенными Англизонскими Мирами. Решающая роль в этой авантюре отведена Нику Ламберту. Судьба сводит его с Эдгаром Хубертом, смертельным врагом, с которым он вынужден заключить временный союз. Множество опасных приключений подстерегает их на пути в Англизонские Миры.
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