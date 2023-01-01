Скелеты в королевских шкафах. Бронислава Вонсович (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Никакой личной жизни, скорректированная внешность – да еще вовсе не в ту сторону, в какую хотелось бы любой нормальной девушке. И все из-за защитного медальона-артефакта, надетого с рождения. У Лиары одна надежда избавиться от него – в стенах магической академии. Но проблем здесь становится т�олько больше. Даже один влюбленный в тебя принц – это слишком много, а если их два?



Скелеты в королевских шкафах слушать на видеосервисе Wink.