WinkАудиокнигиСказочное очарование Италии. Максим Горький
Сказочное очарование Италии. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика429 мин12+
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Сюжет
Об Италии можно рассказывать бесконечно. Об огромном, бескрайнем мире. О звeздах, тeмными ночами, светящими из глубин неба. О вечнозелeных лесах, о виноградниках, оливах, апельсинах. И о людях Италии можно рассказывать бесконечно. О рабочих, крестьянах, рыбаках, и конечно, о женщинах прекрасных и �строгих, весeлых и красивых, вдохновенно танцующих тарантеллу и, конечно, о детях «которые будут жить лучше нас» – как сказал Максим Горький, влюблeнный в Италию, написавший эти изумительные сказки.
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