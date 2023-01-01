Сказочное очарование Италии. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Об Италии можно рассказывать бесконечно. Об огромном, бескрайнем мире. О звeздах, тeмными ночами, светящими из глубин неба. О вечнозелeных лесах, о виноградниках, оливах, апельсинах. И о людях Италии можно рассказывать бесконечно. О рабочих, крестьянах, рыбаках, и конечно, о женщинах прекрасных и �строгих, весeлых и красивых, вдохновенно танцующих тарантеллу и, конечно, о детях «которые будут жить лучше нас» – как сказал Максим Горький, влюблeнный в Италию, написавший эти изумительные сказки.



Сказочное очарование Италии слушать на видеосервисе Wink.