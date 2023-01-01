Сказочная страна Россия. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Камо грядеши?" и «Камо веруеши?» – эти два вопроса всегда были главными для русского человека. Они же стали основной темой «Русских сказок» Максима Горького Что же, интересно, привело буревестника нашей литературы к такому, вроде бы архаичному, жанру? Очень просто – нелепица русской жизни… Действительно, и почему это мы все смотрим на запад, пытаемся перенять их ухватки, а живем все также по-нашенски – вкривь да вкось. Чего стоит человеческая жизнь, почему убить человека стоит еще дороже, да и в чем же, наконец, смысл этой нашей неказистой «расейской» жизни? И вопросы-то вроде все те же и ситуации до боли знакомые, но они вас вновь и вновь удивят, а, главное, знаете что? Вы будете смеяться!



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