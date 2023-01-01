Сказочная древность Эллады. Фаддей Зелинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фаддей Францевич Зелинский (1859-1944) родился близ Киева, по национальности – поляк, по языку и культуре – русский. Завершив образование в русской филологической семинарии при Лейпцигском университете, работал в Мюнхене и Вене, Санкт-Петербурге и Варшаве, писал на русском, немецком и латинском языках. Основной предмет исследований – история античной культуры, главная страсть – мифология Древней Греции. В книге «Сказочная древность Эллады» он собрал циклы историй «Кадм и Кадмиды», «Персей», «Аргонавты», «Геракл», «Лабдакиды», «Афины», «Троянская война», «Конец царства сказки». Давно ставшие библиографической редкостью, сегодня эти вдохновенные пересказы легенд и мифов расцвечивают в нашем восприятии новыми красками колоритную картину жизни Древней Греции. Сборник несомненно станет настольной книгой для тех, кого влечет не только рациональное, но и эмоциональное постижение древнегреческой мифологии.



Сказочная древность Эллады слушать на видеосервисе Wink.