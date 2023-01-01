Сказкотерапия. Сборник авторских сказок с методическими рекомендациями. С. Варнавская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для внимательных и заботливых родителей, педагогов, психологов, а также для детей школьного и дошкольного возраста предлагаются авторские сказки. К каждой из них прилагается готовый конспект занятия-урока, то есть подробный план работы со сказкой. В конспект входит программное содержание (задачи, цели), предварительная работа, текст сказки и работа над содержанием (вопросы и примерные ответы).



Сказкотерапия слушать на видеосервисе Wink.