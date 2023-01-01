Сказки звездного неба. Сергей Рязанский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как часто вы смотрите на звезды? Сколько созвездий можете назвать и найти на небосклоне? Эта книга откроет вам удивительный сказочный мир далеких звезд. Книга «Сказки звездного неба» познакомят вашего ребенка со звездами Северного и Южного полушарий. Особое место в книге занимают сказки о зодиакальных созвездиях. В каждой сказке юный исследователь познакомится с забавными добрыми героями, которые помогут ему найти и запомнить нужные звeзды и созвездия на небосклоне, а также научат ориентироваться по звeздам так, как это делают настоящие космонавты. Это не просто сказки, а книга-игра «Как стать настоящим космонавтом». Прочитав забавную сказку о жителях звездного неба, вы можете закрепить новую информацию, отыскав на специальном развороте (почти настоящей карте звездного неба) это созвездие или звезду, посмотреть, какие у него «соседи», и запомнить его расположение на ночном небе. «Изучить звездное небо – значит, сделать первый шаг на пути к стремлению освоить космос, познать другие галактики. Пусть „Сказки звездного неба“ станут для тебя захватывающим приключением и настоящим путешествием к звездам!» Ваш автор Сергей Рязанский, Герой РФ, летчик-космонавт Книга «Сказки звездного неба» познакомит вашего ребенка с удивительными созвездиями и научит с легкостью находить их на небосводе. Ведь каждый в душе желает покорить звездное пространство и отправиться в космическое путешествие навстречу неизведанному. В основу книги «Сказки звездного неба» легла методика изучения звездного не...Слушайте книгу.



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