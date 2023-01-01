Сказки южных морей. Любовь к жизни. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тридцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два знаменитых сборника рассказов «Сказки южных морей» и «Любовь к жизни». В эти сборники входят такие всемирно-известные рассказы, как «Страшные Соломоновы острова», «Непреклонный белый человек», «Любовь к жизни», «Путь ложных солнц» и. др. Берти разговорился с капитаном Малу в курительной комнате и сообщил ему, что намерен познакомиться с яркой, кровожадной жизнью Соломоновых островов. Капитан Малу признал такое стремление честолюбивым и достойным похвалы. Но лишь спустя несколько дней он заинтересовался Берти, когда этот молодой искатель приключений пожелал показать ему свой автоматический пистолет калибра 44. Берти объяснил устройство механизма и продемонстрировал его, вынув обойму с патронами… Джек Лондон «Страшные Соломоновы острова» Содержание: 1. Сказки южных морей. Рассказы 2. Дом Мапуи 3. Китовый зуб 4. Мауки 5. Ях! Ях! Ях! 6. Язычник 7. Страшные Соломоновы острова 8. Непреклонный белый человек 9. Потомок Мак-Коя 10. Любовь к жизни. Рассказы 11. Любовь к жизни 12. Бурый волк 13. Встреча в хижине 14. Путь белого человека 15. История Киша 16. Неожиданное 17. Путь ложных солнц 18. Трус Негор



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