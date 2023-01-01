Сказки южных морей. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание включает в себя два знаменитых сборника рассказов выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) «Сказки южных морей» и «Любовь к жизни». В эти сборники входят такие всемирно-известные рассказы, как «Страшные Соломоновы острова», «Непреклонный белый человек», «Любовь к жизни», «Путь ложных солнц» и. др. Эти произведения – яркие, остросюжетные, рассказывают о жизни аборигенов на архипелагах Южных морей, их взаимоотношениях с белыми колонизаторами в непростых ситуациях. «Берти разговорился с капитаном Малу в курительной комнате и сообщил ему, что намерен познакомиться с яркой, кровожадной жизнью Соломоновых островов. Капитан Малу признал такое стремление честолюбивым и достойным похвалы. Но лишь спустя несколько дней он заинтересовался Берти, когда этот молодой искатель приключений пожелал показать ему свой автоматический пистолет калибра 44. Берти объяснил устройство механизма и продемонстрировал его, вынув обойму с патронами…» Джек Лондон «Страшные Соломоновы острова»



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