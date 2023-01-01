Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 612-662. Сборник (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Многие исследователи пришли к выводу, что «Тысячу и одну ночь» более целесообразно, чем по географическому принципу, объединить, хотя бы и условно, в группы по времени создания или же по принадлежности к социальной среде, где они бытовали. К древнейшим, самым первым сказкам сборника, возможно �существовавшим в той или иной форме уже в первых редакциях IX-X веках, можно отнести те рассказы, в которых сильней всего проявляется элемент фантастики и действуют сверхъестественные существа, активно вмешивающиеся в дела людей.



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