WinkАудиокнигиСказки тысячи и одной ночи. Ночи 255-305. Сборник
Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 255-305. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика303 мин18+
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Сюжет
Свидетельство багдадских писателей X века о существовании в их время арабской книги сказок «Тысячи и одной ночи» подтверждается наличием отрывка из этой книги, относящегося к IX веку. В дальнейшем литературная эволюция сборника продолжалась вплоть до XIV-XV веков. В него вкладывались все новые �и новые сказки разных жанров и разного социального происхождения.
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