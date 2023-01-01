Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 204-254. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История возникновения «Тысячи и одной ночи» до сих пор далеко не выяснена истоки ее теряются в глубине веков. Первые письменные сведения об арабском собрании сказок, обрамленных повестью о Шахрияре и Шахразаде и называвшемся «Тысяча ночей» или «Тысяча одна ночь», мы находим в сочинениях багдадских писателей X века – историка аль-Масуди и библиографа ан-Надима, которые говорят о нем, как о давно и хорошо известном произведении. Уже в те времена сведения о происхождении этой книги были довольно смутны и ее считали переводом персидского собрания сказок «Хезар-Эфсане», будто бы составленного для Хумаи, дочери иранского царя Ардешира (IV век до нашей эры).



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