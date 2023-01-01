Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 153-203. Сборник
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Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 153-203. Сборник

Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 153-203. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика239 мин18+
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Сюжет

Великолепен язык многих сказок сборника «Тысячи и одной ночи» – живой, образный, сочный, чуждый обиняков и недомолвок. Речь героев лучших сказок «Ночей» ярко индивидуальна, у каждого из них свой стиль и лексика, характерные для той социальной среды, из которой они вышли. Сказки, представленные в этом выпуске отличное подтверждение этому.

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