Сказки тысячи и одной ночи. Ночи 1-50. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дорогие друзья! С огромной радостью представляем вам новый проект: Сборник сказок «Тысячи и одной ночи» в переводе Михаила Александровича Салье. Без малого два года продолжалась работа над этой аудиокнигой. И вот плоды наших трудов получили первую оценку. Аудиоверсия «Тысячи и одной ночи» внесена в реестр «Книги рекордов России» за «самое продолжительное время звучания аудиокниги». Время это и правда впечатляет – 112 часов 21 минута 20 секунд. Рекорд был зафиксирован экспертами «Книги рекордов России» и мы очень гордимся этим достижением. Но конечно же не будем забывать, что главная ценность этой аудиокниги не в ее длительности, а в уникальной художественной и историко-литературной ценности, которую, надеемся вы сможете оценить по достоинству. И так, теперь слово за вами – наши дорогие слушатели. Желаем вам приятного прослушивания, и не забывайте, что продлится оно как минимум пять дней!!! Вот уже два с половиной столетия прошло с тех пор, как Европа впервые познакомилась с арабскими сказками «Тысячи и одной ночи», но и теперь они пользуются неизменной любовью читателей. Теперь у вас есть уникальная возможность услышать аудиоверсию этого удивительного произведения.



Сказки тысячи и одной ночи слушать на видеосервисе Wink.