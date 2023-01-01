Сказки о силе. Карлос Кастанеда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карлоса Кастанеду можно смело причислить к величайшим загадкам ХХ столетия. Достоверно о нем известно только то, что он – автор десяти книг-бестселлеров и основатель компании «Cleargreen», которая ныне владеет правами на творческое наследие Кастанеды. Все остальное – не более чем предположения, если не сказать – домыслы. Кастанеда тщательно сохранял «тайну личности», практически не давал интервью и категорически отказывался фотографироваться (однако, по стечению обстоятельств, несколько фотографий Кастанеды все же существует). Карлос Кастанеда, самый таинственный, самый знаменитый автор второй половины XX века, сдвинувший точку сборки всего человечества. Из его самой магической, самой невероятной книги «Сказки о силе» вы узнаете, что привычная нам картина мира – лишь крохотный островок в бесконечном, непознаваемом и не поддающемся никаким формулировкам мире волшебства.



Сказки о силе слушать на видеосервисе Wink.