WinkАудиокнигиСказки на уроке русского языка. Учебное пособие для изучающих русский язык. Н. Бойко
Сказки на уроке русского языка. Учебное пособие для изучающих русский язык. Н. Бойко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература81 мин12+
Сюжет
Пособие знакомит иностранных учащихся с самыми известными и популярными русскими сказками, на примере которых дается представление о быте, традициях и характере русского народа, понятие о русском разговорном языке, просторечии. Оно адресовано тем, кто достиг базового уровня общего владения русским языком и интересуется русской народной культурой.
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