Сказки на уроке русского языка. Учебное пособие для изучающих русский язык. Н. Бойко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пособие знакомит иностранных учащихся с самыми известными и популярными русскими сказками, на примере которых дается представление о быте, традициях и характере русского народа, понятие о русском разговорном языке, просторечии. Оно адресовано тем, кто достиг базового уровня общего владения русским языком и интересуется русской народной культурой.



Сказки на уроке русского языка слушать на видеосервисе Wink.