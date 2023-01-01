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Сказки. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература212 мин12+
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Сюжет
Сказки Салтыкова-Щедрина, великого сатирика, в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего его творчества. Фантастическое в его сказках переплетается с реальной, злободневной действительностью, а за эзоповской речью, зоологическими масками и фольклорными мотивами кроются острые социальные и политические противоречия нашей жизни. [spoiler=Содержание Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Дикий помещик Премудрый пескарь Самоотверженный заяц Медведь на воеводстве Орел-меценат Карась-идеалист Дурак Коняга [/spoiler]
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