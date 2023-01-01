Сказки маленьким детям. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книгу вошли истории про маленьких девочек и мальчиков, которые очень хотят быть самостоятельными, но не всегда умеют справляться с трудностями. Иногда взрослеть им помогают волшебные существа, вроде Гевейчика, резинового мальчика, прибывшего к нам из лесов Амазонии, или великого джинна из подземного царства по имени Бахрам. А иногда их выручают простые, но ответственные следователи по прозванию Колобки. Есть и другие способы повзрослеть, например, завести обезьянку Анфиску и начать о ней заботиться! А вот мальчика Яшу воспитывали родители. Поэтому он всe время куда-то залезал, откуда-то убегал и требовал слона. Но родители нашли способ с ним договориться. Иллюстрации В.Чижикова, Б.Тржемецкого, И.Глазова, Г.Соколова. Для младшего школьного возраста.



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