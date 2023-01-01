Сказки казахских степей. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Века и тысячелетия плелась степная сказка мирных кочевых аулов. Тысячелетия одни и те же ковыли, изредка сгорая, вновь своими шепотами убаюкивали тишину давно уснувших здесь легенд. Приходили, уходили племена, проходили мимо, проносились буйным ураганом вооруженные полки завоевателей и снов�а на столетия все засыпали, чтобы в мирной жизни кочевых народов медленно слагалась бы и утверждалась новая легенда…



Сказки казахских степей слушать на видеосервисе Wink.