Сказки. Ганс Андерсен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этом сборнике Вас ждет встреча с лучшими и интересными сказками Ганса Христиана Андерсена – одного из самых известных в мире писателей-сказочников. Это конечно всеми любимые сказки «Дюймовочка» , «Стойкий оловянный солдатик», «Девочка со спичками", „Новое платье короля“, „Соловей“, „�Сундук-самолет“ и многие другие. Окунитесь в удивительный и прекрасный мир сказок Андерсена. Ведь так приятно прослушивать любимые сказки детства вместе со своим ребенком.



Сказки слушать на видеосервисе Wink.