Сказки дядюшки Римуса. Джоэль Чендлер Харрис (книга, 2020) слушать онлайн

Как-то вечером мама долго искала своего сынишку. Джоэля не было ни в доме, ни во дворе. Она услышала голоса в старой хижине дядюшки Римуса, заглянула в окно и увидела, что мальчик сидит рядом со стариком. Мальчик прислонил голову к плечу дядюшки Римуса, во все глаза глядя в морщинистое ласковое лицо. Так начинается с детства любимая и знакомая всем сказка о приключениях Братца Кролика и Братца Лиса. Надеемся, что аудиоверсия невероятных историй о том, как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса, как Братец Кролик лишился хвоста, а Братец Черепаха всех удивил, придется по душе не только детям, но и их родителям. Братец Лис и Братец Кролик Смоляное Чучелко Храбрый Братец Опоссум Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса Сказка про лошадь Братца Кролика Как Братец Кролик опять перехитрил Братца Лиса Как Братец Сарыч перехитрил Братца Лиса Как Братец Кролик выдоил Матушку Корову В гостях у Матушки Мидоус Неудача Братца Волка Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха Как Братец Волк попал в беду Братец Лис и лягушки Как Братец Лис охотился, а добыча досталась Братцу Кролику Почему у Братца Опоссума голый хвост Братец Кролик – рыболов Как Братец Кролик управился с маслом Как Братец Черепаха победил Братца Кролика Братец Кролик и Братец Воробушек Корова Братца Кролика Сказка про маленьких крольчат Братец Кролик и Братец Медведь Братец Медведь и Сестрица Лягушка Как Братец Кролик лишился хвоста Как Братец Черепаха всех удивил ©



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